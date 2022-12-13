Москва, 13 декабря, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект о статусе русского языка и соблюдении норм литературного русского языка, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря. Закон призван защитить язык от иностранных слов, аналоги которых есть в русском языке.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

Закрепляется положение о необходимости соблюдения норм современного русского литературного языка при использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации. Под такими нормами понимается совокупность языковых средств и правила их использования. Эти нормы предлагается зафиксировать в словарях, грамматиках и справочниках.

Определять порядок формирования и требования к составлению таких нормативных словарей будет правительство России на основании предложений правительственной комиссии по русскому языку.

Законопроект закрепляет обязанность органов государственной власти страны обеспечивать защиту и поддержку государственного языка Российской Федерации, а также право граждан на пользование государственным языком Российской Федерации.

Поправки дополняют действующее законодательство полномочиями по обеспечению лингвистической экспертизы (редакторской проработки) текстов проектов нормативных правовых актов — для приведения их в соответствие с нормами современного русского языка. Норма вступает в силу с 1 января 2025 года.

Также закрепляются гарантии свободного доступа граждан Российской Федерации к изучению русского языка, созданию условий для изучения русского языка иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории государства и за его пределами, а также по осуществлению поддержки соотечественников в получении и распространении информации, пользовании информацией на русском языке на территориях государств проживания соотечественников.

Одновременно с этим закрепляется возможность создания цифровых информационных ресурсов, содержащих нормы современного русского литературного языка.

В соответствии с Конституцией РФ государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации.

Законопроект будет доработан ко второму чтению. В частности, предполагаются поправки в закон «О рекламе» и закон «О СМИ».

«Мы избавимся от кешбэков, билбордов, сейлов», — отметила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская («Единая Россия»).

Она призвала отказаться от «плебейского использования латиницы и англицизмов».

Также глава комитета обратила внимание на то, что законопроект вводит запрет на написание кириллицей английских слов.

Отметим, что в ходе дискуссии предлагалось ввести штрафы за нарушения новых норм.