Москва, 13 декабря, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Прогнозы агентства Bloomberg о том, что Россия может вновь стать основным поставщиком газа в ЕС, не лишены смысла, так как в настоящее время среди стран Европейского союза нет единой позиции по поводу антироссийских санкций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявила доцент факультета маркетинга и международного сотрудничества института управления и регионального развития РАНХиГС при президенте РФ Тамара Сафонова.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«В настоящее время происходит глобальный разворот поставок российских энергоносителей в дружественные страны, а страны ЕС за счет ввода в действие санкционного пакета, по сути, лишили себя роли главного распределительного хаба российских углеводородов, — сказала Сафонова. — Принятые подходы уже привели к оттоку поставок нефти и газа в страны Евросоюза, ценообразование по которым выстаивалось в рамках долгосрочных взаимовыгодных контрактов. Результатом стал резкий рост расходов на энергоносители, что в конечном счёте приведёт к экономической стагнации в зоне ЕС. В течение 2022 года мы наблюдаем отсутствие единой позиции стран ЕС в отношении условий санкционного пакета, многие страны добиваются исключений. Поскольку Еврокомиссией допускаются возможности ослабления и исключения стран из принятых санкций, не исключено, что состоятся переговоры о возобновлении поставок российского трубопроводного газа».

По ее словам, нельзя исключать и запуска уцелевшей ветки «Северного потока — 2» мощностью 27,5 млрд куб. м и газопровода «Ямал-Европа» мощностью 31,5 млрд куб. м в случае изменения подходов сторон и снятия ограничений, так как для стран Северной Европы запуск этих маршрутов эффективнее относительно закупок СПГ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что отношение европейцев к российскому газу будет определяться едиными установками мировых массмедиа.