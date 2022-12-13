Европейцы устали от холода и ненависти — профессор Ильинский
Москва, 13 декабря, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Авторы издания Bloomberg рассуждают о том, восстановится ли энергетический мост из России в Европу после того, как закончится украинский кризис, однако следует понимать, что отношение европейцев к российскому газу будет определяться едиными установками мировых массмедиа, которые, возможно, найдут «молекулы свободы» и демократии в «токсичном российском газе». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.
«Сейчас мы видим в Европе грустную картину — жестокий энергетический кризис, наступающие зимние холода оставляют европейские города без тепла, массовое закрытие энергоемких промышленных производств и их релокация в США, уничтоженные взрывами подводные нитки газопроводов «Северного потока», падение импорта в Европу российского газа более чем в пять раз, — сказал Ильинский. — Международное энергетическое агентство заявляет, что разрыв российско-европейской торговли газом будет «постоянным». В этих сложных условиях возникает вопрос, можно ли вообще говорить о возвращении импорта в Европу российского газа в прежних объемах. Вопрос послевоенного энергетического обустройства Европы широко обсуждается европейскими политиками и экспертами, а западную точку зрения на этот вопрос дает Bloomberg, опубликовав статью «Можно ли восстановить энергетический мост Европы в Россию?». Автор заявляет, что если ЕС хочет сохранить конкурентоспособность своей химической, пищевой и тяжелой промышленности, то ему понадобится дешевый газ, а для Европы нет газа дешевле, чем газ из России».
При этом Ильинский отметил, что ни о каком восстановлении энергетического моста Европы в Россию до завершения конфликта на Украине речи не идет.
«Будущее российско-европейских энергетических отношений будет определяться исключительно за столом переговоров с учетом стратегических и военно-политических позиций участников переговоров, — сказал профессор. — Победитель получит всё, а побежденные будут вынуждены принять все морально унизительные и экономически разрушительные требования победителя. Так, Ирак после поражения в войне с западной коалицией, возглавляемой США, фактически погрузился в жестокую гражданскую войну и при этом выплатил Кувейту к февралю 2022 года более 52 млрд долларов репараций. Отношение европейцев к российскому газу после завершения украинского кризиса будет определяться едиными установками мировых массмедиа, которые, возможно, найдут молекулы свободы и демократии в токсичном российском газе, поменяют формулировки и смягчат риторику общественной дискуссии».
Ильинский подчеркнул, что «европейцы уже устали от ненависти», которую культивируют СМИ, рекордной инфляции и наступающего холода.
«Хотя настоящие зимние холода еще впереди», — заметил экономист.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов Bloomberg, Россия может вновь стать лидером в поставках газа в страны Европейского союза.