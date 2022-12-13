Москва, 13 декабря, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Авторы издания Bloomberg рассуждают о том, восстановится ли энергетический мост из России в Европу после того, как закончится украинский кризис, однако следует понимать, что отношение европейцев к российскому газу будет определяться едиными установками мировых массмедиа, которые, возможно, найдут «молекулы свободы» и демократии в «токсичном российском газе». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Bnews.kz Газовый транзит

«Сейчас мы видим в Европе грустную картину — жестокий энергетический кризис, наступающие зимние холода оставляют европейские города без тепла, массовое закрытие энергоемких промышленных производств и их релокация в США, уничтоженные взрывами подводные нитки газопроводов «Северного потока», падение импорта в Европу российского газа более чем в пять раз, — сказал Ильинский. — Международное энергетическое агентство заявляет, что разрыв российско-европейской торговли газом будет «постоянным». В этих сложных условиях возникает вопрос, можно ли вообще говорить о возвращении импорта в Европу российского газа в прежних объемах. Вопрос послевоенного энергетического обустройства Европы широко обсуждается европейскими политиками и экспертами, а западную точку зрения на этот вопрос дает Bloomberg, опубликовав статью «Можно ли восстановить энергетический мост Европы в Россию?». Автор заявляет, что если ЕС хочет сохранить конкурентоспособность своей химической, пищевой и тяжелой промышленности, то ему понадобится дешевый газ, а для Европы нет газа дешевле, чем газ из России».

При этом Ильинский отметил, что ни о каком восстановлении энергетического моста Европы в Россию до завершения конфликта на Украине речи не идет.

«Будущее российско-европейских энергетических отношений будет определяться исключительно за столом переговоров с учетом стратегических и военно-политических позиций участников переговоров, — сказал профессор. — Победитель получит всё, а побежденные будут вынуждены принять все морально унизительные и экономически разрушительные требования победителя. Так, Ирак после поражения в войне с западной коалицией, возглавляемой США, фактически погрузился в жестокую гражданскую войну и при этом выплатил Кувейту к февралю 2022 года более 52 млрд долларов репараций. Отношение европейцев к российскому газу после завершения украинского кризиса будет определяться едиными установками мировых массмедиа, которые, возможно, найдут молекулы свободы и демократии в токсичном российском газе, поменяют формулировки и смягчат риторику общественной дискуссии».

Ильинский подчеркнул, что «европейцы уже устали от ненависти», которую культивируют СМИ, рекордной инфляции и наступающего холода.

«Хотя настоящие зимние холода еще впереди», — заметил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов Bloomberg, Россия может вновь стать лидером в поставках газа в страны Европейского союза.