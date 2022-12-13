Париж, 13 декабря, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Европейский союз направит Киеву для стабилизации энергосистемы на захваченной последним части Украины 30 млн светодиодных ламп и 800 электрогенераторов. Об этом 13 декабря заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе конференции доноров киевского режима в Париже.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свет

Как указала глава ЕК, Брюссель направит Киеву 800 электрогенераторов и в том числе 40 больших генераторов, которые могут обеспечивать электроэнергией больницы.

«ЕС также передаст Украине 30 млн светодиодных ламп и призывает остальных партнеров выделить еще 20 млн таких ламп, что позволит сэкономить до 1 гигаватт-часа электроэнергии в год, сколько вырабатывает одна АЭС», — сказала она.

При этом фон дер Ляйен уточнила, что вся эта помощь будет направлена киевскому режиму через хаб на территории Польши, «который начнет работать уже на следующей неделе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета Financial Times написала, что на сегодняшний день запасы боеприпасов и запасных частей для систем противовоздушной обороны (ПВО) С-300 и зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук», которые используют боевики режима Киева, заканчиваются, а новые приобрести невозможно.