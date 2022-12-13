Москва, 13 декабря, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Распространённое ранее в СМИ сообщение, что президент России Владимир Путин якобы обратится с посланием к Федеральному собранию (ФС) 27 декабря, не соответствует действительности. Об этом 13 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, это неправильное сообщение», — ответил официальный представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее Песков заявил, что Кремль заблаговременно анонсирует дату послания президента. В Кремле также сообщали о планах Путина обратиться с посланием к ФС до конца текущего года.