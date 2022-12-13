Москва, 13 декабря, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, которым действующий закон о Счётной палате приводится в соответствие с Конституцией РФ и уточняются полномочия палаты, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Kremlin.ru Заседание Счетной палаты

Согласно закону, в соответствие с Конституцией России приведен порядок назначения на должность и освобождение от должности председателя Счетной палаты и его заместителя. Теперь и в законе о Счетной палате будет прописано, что этим занимается Совет Федерации. Напомним, 30 ноября 2022 года верхняя палата парламента освободила от должности главы Счётной палаты Алексея Кудрина. На данный момент этот пост никто не занял.

Также закон обязывает руководство палаты и аудиторов соблюдать Кодекс этики, который утверждает коллегия Счётной палаты, и уточняет задачи, в том числе исключается такой вид задач, как аудит реализуемости и результативности достижения стратегических целей социально-экономического развития РФ. Из перечня видов аудита исключается стратегический аудит и вводится новый вид аудита — аудит соответствия, применяемый для оценки соответствия предмета аудита законодательным и иным нормативным правовым актам Российской Федерации.

Кроме того, Счётная палата наделяется функциями по осуществлению экспертизы проектов международных договоров Российской Федерации, а также проектов государственных программ.

Зампредседателя Счётной палаты Галина Изотова ранее пояснила, что сегодня ведомство выполняет в основном финансовый аудит и аудит федерального бюджета является ключевой задачей палаты.