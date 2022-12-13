Токио, 13 декабря, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Рейсовый автобус в префектуре Хёго (Япония) врезался в здание торгового центра. Об этом 13 декабря сообщается в эфире японского телеканала HNK.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Отмечается, что инцидент произошел близ железнодорожной станции Нисиномия. По информации спасательных спецслужб, в результате ЧП пострадали как минимум три человека.

Ранее ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Владимирской области сообщало, что число пострадавших в результате ДТП под Владимиром достигло 10 человек.