Курск, 13 декабря, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В Курской области объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемого снегопада, сообщает Главное управление МЧС России по области.

Иван Шилов ИА REGNUM В снегу

По данным МЧС, в период с 18 часов 13 декабря до 06 часов 14 декабря 2022 года 18 часов в Курской области ожидается сильный и мокрый снег, налипание мокрого снега. Кроме того, ночью 14 декабря синоптики прогнозируют метель и усиление ветра до 15–20 м/с. Автомобилистов предупреждают о снежных заносах. Утром 14 декабря ожидается образование снежного покрова высотой до 20–40 см.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о сильных осадках в виде снега в ночь с 14 на 15 декабря.