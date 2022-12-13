Москва, 13 декабря, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться 27 декабря. Об этом сообщил источник РИА Новости в Госдуме.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Послание президента Федеральному собранию

Вместе с тем в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высокопоставленный источник не исключил послания в начале 2023 года.

«Послания может не быть до конца года. Не исключено, что послание состоится в 2023 году», — сказал собеседник агентства.

В ноябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что оглашение послания главы государства Федеральному собранию планируется до конца 2022 года.

В начале декабря Песков сообщил, что точной даты оглашения послания пока нет, но пообещал проинформировать, когда о ней станет известно. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что формат мероприятия зависит от графика Путина.

В 2021 году послание состоялось в апреле и было посвящено выходу кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

По итогам послания в Госдуме формируется рабочая группа по реализации положений и предложений.