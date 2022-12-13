Москва, 13 декабря, 2022, 12:05 — ИА Регнум. За последнюю неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории России увеличилась на 35,4%. Об этом 13 декабря сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора по итогам селекторного совещания.

Дарья Антонова ИА REGNUM Грипп

«Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 35,4% по сравнению с предыдущей неделей. В 37 субъектах показатели заболеваемости превысили среднероссийский показатель», — указывается в сообщении.

Также отмечается, что число привившихся от гриппа за прошедшую неделю выросло до более 74 млн человек, что составляет почти 52% населения нашей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что многие в Кремле болеют гриппом.