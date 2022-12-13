Страсбург, Франция, 13 декабря, 2022, 11:47 — ИА Регнум. К согласию в вопросе о смещении обвиняемой в коррупции вице-президента Европарламента (ЕП) Евы Кайли пришли в ходе заседания до голосования по этому вопросу лидеры всех политических групп ЕП. Об этом 13 декабря сообщает агентство DPA со ссылкой на источники на своей странице в одной из соцсетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

«Главы всех политических групп в ЕП в преддверии голосования на пленарном заседании, согласны сместить вице-президента Кайли», — говорится в сообщении.

Напомним, 9 декабря в Брюсселе была задержана заместитель председателя Европарламента греческий политик Ева Кайли по подозрению в коррупции, связанной с проведением чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре. Также по этому же делу были задержаны экс-депутат Европарламента Пьер-Антонио Панцери и глава Международной конфедерации профсоюзов Лука Висентини.