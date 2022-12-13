Москва, 13 декабря, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Антон Ткачёв («Новые люди») направил запрос на имя главы Роскомнадзора Андрея Липова, в котором просит оценить, изменилась ли за последнее время политика социальной сети Twitter, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Twitter

В запросе (копия есть в распоряжении редакции) он указал, что в феврале 2022 года доступ к Twitter был органичен на территории России. Также он обратил внимание на то, что в связи со сменой владельца политика социальной сети уже меняется.

«В частности, речь идёт про борьбу с ботами, с аккаунтов которых зачастую распространяется недостоверная информация или откровенная агрессия. Также соцсеть уже регламентировала политику в отношении насилия, домогательств, терроризма и др. Такие виды поведения, по мнению компании, мешают пользователям выражать свое мнение и в результате «снижают ценность глобального публичного обсуждения», политика же компании заключается в свободном и безопасном участии в публичных беседах», — написал Ткачёв в запросе.

Депутат отметил, что компания сообщила, что удалит все учетные записи отдельных лиц, виновных в террористических, экстремистских и массовых нападениях, а также дает себе право удалять твиты, распространяющие манифесты или другой преступный контент.

«С учетом вышеизложенного прошу вас дать поручение провести проверку в отношении компании Twitter и оценить, соответствуют ли действительности заявленные изменения политики компании. В случае соответствия деятельности компании Twitter законодательству Российской Федерации прошу принять соответствующие меры, а также рассмотреть вопрос о возможности снятия запрета на блокировку Twitter на территории Российской Федерации», — заключил Ткачёв.