Брюссель, 13 декабря, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Польша и страны Балтии не поддержали санкции Евросоюза в отношении России в сфере удобрений и продовольствия, пишет издание Politico.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Удобрение

Страны выступили против «слишком большого» числа исключений для удобрений и продовольствия в рамках режима антироссийских санкций. Вместе с тем Бельгия, Германия, Испания, Нидерланды, Португалия и Франция заявляют, что это ключевой вопрос в обеспечении глобальной продовольственной безопасности и работы европейских портов. Перечисленные страны ЕС требуют «большей ясности в правилах исключения, что позволит разблокировать поставки продовольствия и удобрений».

Ранее ряд стран ЕС призвал руководство Евросоюза скорректировать санкции в отношении Москвы в том, что касается исключений для экспорта зерна и удобрений из России, поскольку действующие ограничения затрудняют поставки продовольствия в развивающиеся страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что корректив требует заключённая в Стамбуле в июле зерновая сделка. По словам замглавы МИД, основные поставки зерна идут с Украины «не в самые беднейшие страны»: зерно получают вполне обеспеченные государства. Хотя сделка по зерну заключалась под лозунгом обеспечения продовольствием прежде всего беднейших стран Азии, Африки и Латинской Америки.

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