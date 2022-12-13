Марьинка, ДНР, 13 декабря, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о скором освобождении города Марьинки. Об этом политический деятель заявил в эфире программы «Соловьев Live» 13 декабря.

Glavadnr.ru Денис Пушилин

«По Марьинке — мы видим, там ситуация сложная, но она абсолютно точно ведет к тому, что Марьинка скоро будет свободна. Там уже перекрыты пути подвоза», — заявил Пушилин.

Также врио главы региона добавил, что более 70% территории города уже находится под огневым контролем.

Как передает ИА REGNUM, ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев в своем Telegram-канале сообщил о взятии в кольцо Марьинки. Отмечается, что бои идут в центре города.