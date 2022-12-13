Донецк, 13 декабря, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В сентябре будущего года в единый день голосования состоятся выборы главы ДНР, заявил 13 декабря и. о. главы республики Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«И парламентские выборы, и выборы главы ДНР состоятся в сентябре 2023 года, во второе воскресенье — в единый день голосования», — рассказал Пушилин в интервью РИА Новости.

Напомним, Пушилин с 4 октября 2022 г. находится в статусе временно исполняющего обязанности главы ДНР.

До воссоединения Донбасса с Россией Пушилин с 20 ноября 2018 г. являлся главой ДНР и верховным главнокомандующим Вооружёнными силами республики.