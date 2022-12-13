Москва, 13 декабря, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Китай не сможет претендовать на роль нового мирового финансового гегемона, так как его экономика имеет ряд специфических особенностей и не может стать эталоном для большинства мировых держав. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

«Беспрецедентные санкции, наложенные европейскими странами и США на экономику России, вынуждают последнюю бороться не только за свою экономику, но и заставляют задуматься о пересмотре стандартов глобальной финансовой системы, — сказала она. — Сформированная после Второй мировой войны глобальная финансовая система на протяжении последних лет проходит этап трансформации, вызванных как мировыми финансовыми кризисами, так и политическими процессами».

По словам Валишвили, одно из основных направлений трансформации — дедолларизация и процесс перехода к многовалютной системе международных расчетов.

«Последние годы существенно расширяется доля китайского юаня не только в международных расчетах, но и в структуре валютных резервов многих государств. Кроме того, в ответ на многочисленные санкции Россия пытается занять независимую позицию и транслирует это своим торговым партнерам. В частности, расчеты за поставки углеводородов с весны этого года осуществляются в рублях и юанях. В юанях проводятся сделки и между Китаем и арабскими и латиноамериканскими странами. Таким образом, национальные валюты приобретают все больший вес на международной арене», — сказала Валишвили.

Однако, по ее мнению, Китай не сможет претендовать на роль нового мирового финансового гегемона, так как экономика Поднебесной имеет ряд специфических особенностей и не может стать эталоном для большинства мировых держав. Поэтому наиболее вероятный сценарий развития — переход к мультивалютным расчетам, включая криптовалюту.

В свою очередь, декан факультета международных экономических отношений, профессор департамента политологии финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнев констатировал, что ключевыми участниками борьбы за определение финансовой архитектуры мира в будущем являются США и Китай.

«Россия тоже вовлечена в этот процесс, но не в качестве ключевого действующего лица. В настоящее время обслуживание мировой финансовой системы обеспечивает Америке дополнительный доход в размере 1 — 2 трлн долларов. Именно доступ к этому источнику подпитки национальной экономики является главным призом в борьбе между США и КНР на данный момент. Исход этого противостояния определит, как будут в дальнейшем меняться глобальные товаропотоки и структура занятости, какие валюты будут использоваться в качестве резервных и, что особенно важно, кто будет контролировать технологические цепочки», — сказал Селезнев

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, КНР подала иск в ВТО из-за введения Америкой мер экспортного контроля на китайские чипы и другую продукцию.