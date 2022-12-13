Клинцы, Брянская область, 13 декабря, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины в ночь с 12 на 13 декабря обстреляли город Клинцы Брянской области. Об этом 13 декабря в своем Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Ракета была уничтожена, отдельные части попали на территорию промышленной зоны. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выпущенный в направлении города снаряд ВСУ был успешно сбит российской системой противовоздушной обороны (ПВО).

Как передает ИА REGNUM, ранее сообщалось, что боевики ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в Белгородской области, среди которых — город Шебекино и село Муром.