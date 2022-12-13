Москва, 13 декабря, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В платежные документы на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в России могут быть включены установка, замена и обслуживание «умных» счётчиков, такую возможность поручил проработать Минстрою заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Об этом 13 декабря сообщают «Известия» со ссылкой на копию документа.

Maria Babbage Счетчик

По данным издания, Минстрою было дано поручение обеспечить «доступ к данным «умных» приборов учета за счет переноса их с баланса потребителя на баланс РСО (ресурсоснабжающих организаций)» и возможность «включения затрат на установку данных приборов в методику ценообразования услуг ЖКХ».

Также уточняется, что Чернышенко поручил проработку такой меры названному ведомству по итогам совещания по вопросам применения искусственного интеллекта в экономике.

Кроме того, отмечается, что ресурсоснабжающие организации в этом случае смогут управлять и обслуживать такие приборы, а также проводить их замены и проверки. При этом добавляется, что, как предполагается, такие решения будут способствовать повышению прозрачности сферы ЖКХ, а также избавят жителей РФ от хлопот по замене счётчиков и смогут защитить их от мошенников.

Помимо того, добавляется, что издание направило в Минстрой запрос по этому поводу и в ведомстве пояснили, что внедрение «умных счётчиков» в существующей в экономике России ситуации требует дополнительных решений.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря на фоне драконовского роста тарифов на услуги ЖКХ депутаты фракции КПРФ предложили ввести государственное регулирование цен на тарифы.