Вашингтон, 13 декабря, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Из-за проблем в экономике Европейского союза напряжённость между США и европейскими странами будет нарастать. Такое мнение 13 декабря высказал известный американский инвестор Джим Роджерс.

Флаги США и ЕС

«Это будет причиной для большей напряженности внутри Европы, между США и Европой», — заявил он в беседе с РИА Новости, комментируя новый американский закон о борьбе с инфляцией, ставший причиной недовольства среди политиков Европы.

Также Роджерс уточнил, что этим законом США недовольны многие жители Европы, не знающие, ради чего должны страдать, и ищущие, кого обвинить в этом, из-за чего «они будут винить Соединённые Штаты».

При этом он подчеркнул, что говорить о конце сотрудничества стран Запада в этом случае нельзя, и добавил, что при завершении конфликта на территории Украины цены на зерно и энергоносители, по его мнению, снизятся и это будет причиной для снижения в Европе напряжённости.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря газета The Washington Post написала, что альянс США и Евросоюза может сойти на нет, если американское руководство продолжит протекционистский экономический курс, ослабляющий промышленность Европы.