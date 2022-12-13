Варшава, 13 декабря, 2022, 07:41 — ИА Регнум. В общей сложности 2,1 млн тонн зерна, включая 1,4 млн тонн кукурузы, было вывезено до конца сентября с территории Украины польской стороной, заявил министр сельского хозяйства и развития села Польши Хенрик Ковальчик на пресс-конференции 12 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз зерна

Он подчеркнул, что такое количество зерна во много раз больше того объема, который Варшава вывозила в предыдущие годы. Кроме того, Ковальчик отметил, что Польша также отправляет украинское зерно на экспорт.

По его словам, с января по сентябрь польские компании экспортировали с Украины по меньшей мере 6,5 млн тонн зерна.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря министерство обороны Турции объявило, что из украинских портов в рамках «зерновой следки» было вывезено более 13 млн тонн продовольствия.