Вена, 13 декабря, 2022, 06:09 — ИА Регнум. Слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о целях Минских соглашений назвал пугающими и подрывающими доверие к словам политиков стран Европы бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, выступая на круглом столе в Вене, темой которого был конфликт на Украине.

Kremlin.ru Минские соглашения. 2015

«Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что Минские соглашения были не всерьез, что они были приняты, чтобы предоставить время Украине и чтобы подготовиться к возможному военному развитию», — напомнил Штрахе.

Бывший вице-канцлер Австрии отметил, что его пугает откровенность Меркель, с которой она рассказала об истинных целях Минских соглашений. По мнению Штрахе, подобные заявления полностью уничтожают доверие к европейским политикам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как указал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, слова экс-канцлера Германии Меркель о цели Минских соглашений говорят о том, что Европе нельзя доверять вообще.