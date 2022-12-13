В Сибири убыточное муниципальное предприятие закупает дорогой внедорожник
Новосибирский МУП закупает дорогостоящий внедорожник
Новосибирск, 13 декабря, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В Новосибирской области муниципальное предприятие, которое закончило 2021 год с убытком, объявило тендер на закупку дорогостоящего внедорожника. Приобрести автомобиль муниципальное унитарное предприятие «Чистоозерное автотранспортное предприятие» планирует 15 декабря 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.
Максимальная цена договора — 2 216 266,67 рубля. Вывозить автомобиль заказчик планирует сам со склада поставщика, расположенного в Новосибирске.
По условиям контракта, победитель должен поставить новый пятидверный внедорожник Chery Tiggo 4 pro (или эквивалент), выпущенный не ранее декабря 2021 года.
«Цвет — приглушенные тона серого, синего, черного, предпочтительно — черный», — уточняется в документации.
В автомобиле должна быть кожаная отделка сидений, большой сенсорный емкостный дисплей 10.25''.
Срок поставки товара — до 30 декабря 2022 года.
Компания, которая выступает заказчиком, является муниципальной. Она зарегистрирована в ЕГРЮЛ с 17 июля 2000 года. Учредитель — администрация Чистоозерного района Новосибирской области, директор — Сергей Лузин. По итогам 2021 года выручка предприятия составила 15,77 млн рублей, а чистый убыток — 3,69 млн рублей.