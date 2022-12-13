Новосибирск, 13 декабря, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В Новосибирской области муниципальное предприятие, которое закончило 2021 год с убытком, объявило тендер на закупку дорогостоящего внедорожника. Приобрести автомобиль муниципальное унитарное предприятие «Чистоозерное автотранспортное предприятие» планирует 15 декабря 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

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Максимальная цена договора — 2 216 266,67 рубля. Вывозить автомобиль заказчик планирует сам со склада поставщика, расположенного в Новосибирске.

По условиям контракта, победитель должен поставить новый пятидверный внедорожник Chery Tiggo 4 pro (или эквивалент), выпущенный не ранее декабря 2021 года.

«Цвет — приглушенные тона серого, синего, черного, предпочтительно — черный», — уточняется в документации.

В автомобиле должна быть кожаная отделка сидений, большой сенсорный емкостный дисплей 10.25''.

Срок поставки товара — до 30 декабря 2022 года.