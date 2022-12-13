Кито, 13 декабря, 2022, 03:44 — ИА Регнум. В общей сложности 728 нефтяных скважин приостановили работу в Эквадоре из-за обрыва линии электропередачи на фоне плохих погодных условий в республике, 12 декабря сообщила на своем сайте эквадорская государственная компания Petroecuador.

Цитата из х/ф «Сибириада». Реж. Андрей Кончаловский. 1978. СССР Нефтяная скважина

Речь идет об аварии в районе Амазонки, которая случилась 11 декабря. Указанное количество составляет почти половину скважин, эксплуатируемых Petroecuador в стране.

В результате инцидента суточная добыча сырой нефти компании упала примерно на 56 тысяч баррелей. До происшествия в сутки все эквадорские скважины Petroecuador извлекали 385 тысяч баррелей сырья.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября на северо-востоке Эквадора вспыхнул пожар на газопроводе, в результате чего пострадали пять человек.