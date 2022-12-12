Тбилиси, 12 декабря, 2022, 22:53 — ИА Регнум. Грузинские власти не разрешили редактору подкастов оппозиционного российского интернет-издания «Холод» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Алексею Пономарёву въехать в Грузию, сообщает 12 декабря грузинский телеканал «TV Пирвели».

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Журналист возвращался в Грузию из Латвии, когда его на полчаса задержали в тбилисском аэропорту, а затем вручили документ, в котором говорилось, что ему отказано во въезде на территорию Грузии по «иным причинам». После этого Пономарева посадили в самолёт и снова отправили в Ригу.

Находящийся в оппозиции к российской власти журналист уже год снимает квартиру в Тбилиси и живет здесь со своей семьей. Нет никаких юридических причин, по которым его нельзя было бы впустить в Грузию, утверждает телеканал. Пономарёв не нарушал грузинский закон «об оккупированных территориях», и поэтому то, что его не впустили в Грузию, свидетельствует об «охоте грузинского правительства на противников российского президента Владимира Путина».

Напомним, что 30 декабря 2021 года Министерство юстиции России внесло в реестр СМИ — «иностранных агентов» главного редактора и основателя «Холода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Таисию Бекбулатову (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). «Либерально» же настроенных российских граждан грузинские власти за последнее время уже неоднократно не впускали на территорию страны.