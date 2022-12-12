Париж, 12 декабря, 2022, 22:14 — ИА Регнум. Киевский режим получил от французского правительства шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1, сообщило издание Ouest France со ссылкой на министерство обороны Франции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

В ведомстве отметили, что Киеву был предоставлен «большой объем военно-технического оборудования, который охватывает весь спектр запросов ВСУ». В минобороны уточнили, что поставки охватили 18 артиллерийских установок CAESAR, две системы Crotale, бронетранспортеры и реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Кроме того, Париж передал киевскому режиму амуницию, а также противотанковые и зенитные комплексы.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря глава правительства киевского режима Денис Шмыгаль призвал власти Франции поставить ВСУ французские танки Leclerc.