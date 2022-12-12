Брюссель, 12 декабря, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Члены Совета Евросоюза после заседания 12 декабря приняли решение ввести новые санкции в отношении Ирана. Об этом сообщает Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Запреты на въезд и заморозку активов введут в отношении 21 физического и юридического лица из-за случаев подавления протестов, десять пунктов будут добавлены за поставки беспилотников России», — говорится в сообщении.

Сообщается, что Брюссель планирует ввести новые санкции, которые бы закрыли доступ к беспилотникам и их комплектующим России и странам, которые могут их поставлять в РФ.

Напомним, Москва и Тегеран неоднократно отрицали обвинения в поставках дронов из Ирана в Россию. В администрации США также отмечали, что не имеют данных, подтверждающих, что поставки были.