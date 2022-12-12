Стокгольм, 12 декабря, 2022, 19:56 — ИА Регнум. Правительство Швеции выделило ещё 600 млн крон (около $64 млн) в качестве помощи киевскому режиму. Об этом 12 декабря на телеканале SVT сообщил министр по международному сотрудничеству королевства Юхан Форсель.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

«Шведская сторона однозначно заявила, что наша поддержка Украины будет долгосрочной. Этот пакет помощи будет не первым и не последним», — сказал Форсель.

По его словам, Швеция предоставит деньги на восстановление Украины. Он считает, что Стокгольму нужно сделать ещё больше для Киева. Детали помощи будут обнародованы 13 декабря.

Напомним, в ноябре Швеция направила киевскому режиму помощь общей стоимостью 720 млн крон (около $77 млн). Там была военная зимняя экипировка, палатки, маскировочные сетки и гуманитарные грузы.