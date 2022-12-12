Москва, 12 декабря, 2022, 19:48 — ИА Регнум. За большой вклад в укрепление российско-сирийских отношений президент Российской Федерации Владимир Путин наградил бывшего посла Сирии Рияда Хаддада орденом Дружбы. Это следует из указа главы российского государства от 12 декабря № 910 «О награждении государственными наградами Российской Федерации».

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«За большой вклад в укрепление российско-сирийских отношений наградить орденом Дружбы Рияда Хаддада, гражданина Сирийской Арабской Республики», — говорится в указе президента России Владимира Путина.

Известно, что Рияд Хаддад занимал пост посла Сирии в России с 2011 по 2022 год. Эти годы совпали с кризисом и вооруженным конфликтом в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин наградил медалью «За отвагу» инструктора по физкультуре Наталью Стус, которая в марте 2022 года остановила девушку, устроившую стрельбу в красноярском детском саду №31.