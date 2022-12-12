* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 12 декабря, 2022, 19:35 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Александр Толмачёв («Единая Россия») предложил провести налоговую проверку в отношении рэпера Oxxxymiron (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«За свои слова, тем более сказанные так оглушительно громко, нужно нести ответственность пропорционально размаху заявления. Конечно, штраф в 45 тыс. рублей не произведет впечатления на артиста и не заставит задуматься ни о чем. Он вообще может не заметить такой штраф, и в чём тогда смысл этой меры?» — рассуждает Толмачёв.

Парламентарий настаивает на более действенной мере в отношении исполнителя.

«На мой взгляд, нужно что-то более заметное для самого исполнителя, но в рамках правового поля: проверка того, насколько он добросовестный налогоплательщик, например. Если он так небрежен в словах, то, может, и в остальном?» — рассуждает депутат Госдумы.

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Мирона Федорова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ. Деятеля шоу-бизнеса, больше известного как рэпер Oxxxymiron (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), оштрафовали на 45 тыс. рублей.