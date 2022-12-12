Москва, 12 декабря, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил медалью «За отвагу» инструктора по физкультуре Наталью Стус, которая в марте 2022 года остановила девушку, устроившую стрельбу в красноярском детском саду №31. Это следует из указа главы российского государства от 12 декабря № 910 «О награждении государственными наградами Российской Федерации».

Иван Шилов ИА REGNUM Красноярск

«За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить медалью «За отвагу» Стус Наталью Сергеевну — инструктора по физической культуре муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №31, город Красноярск», — говорится в тексте указа главы российского государства.

Согласно указу, медалью «За отвагу» также награждены воспитатели Евгения Толстая и Ирина Шабанова.

Напомним, 28 марта 2022 года в Красноярске 19-летняя девушка из ружья застрелила своего отца после ссоры, а затем пришла в детский сад №31. По данным Следственного комитета, женщина проникла в дошкольное учреждение под предлогом намерения забрать ребенка. Воспитатели заметили у женщины видневшееся из-под пальто ружье. Одна из воспитателей предприняла меры к изъятию оружия, в ходе чего произошел выстрел. Тогда инструктор по физкультуре повалила женщину с ружьем на пол и удерживала её до прибытия сотрудников правоохранительных органов.