Индия, 12 декабря, 2022, 18:04 — ИА Регнум. В индийском штате Аруначал-Прадеш произошло столкновение военных Китая и Индии. Пострадали несколько человек. Ранены солдаты армии Индии. Есть пострадавшие и с китайской стороны, пишет ежедневная индийская газета Hindu.

(сс) Mfield Граница Индии и Китая

Данные о столкновении, которое произошло 9 декабря, подтвердил источник издания в министерстве обороны Индии. При этом он отметил, что число пострадавших с китайской стороны гораздо выше, чем с индийской.

Напомним, индийские и китайские войска начали выходить из пограничной зоны в западных Гималаях в 2022 году. Обострение дипломатических отношений началось в 2020 году. При этом власти обеих стран заявляли, что вывод войск происходит скоординированно и «планомерно», чтобы сохранить мир на границе.