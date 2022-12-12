Москва, 12 декабря, 2022, 17:45 — ИА Регнум. С прогнозами американского инвестора Джима Роджерса, который предсказал, что ближайшие два-три года окажутся худшими для мировой экономики из-за чересчур внушительного объема накопленных долгов, трудно согласиться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 декабря заявил декан факультета международных экономических отношений, профессор департамента политологии Финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнев.

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«На данный момент мы не видим признаков, которые могли бы однозначно указывать на скорое начало глобального кризиса «накопленных долгов», — сказал Селезнев. — Развитые экономики сумели сформировать достаточно эффективную систему рефинансирования своей растущей задолженности. Высокий спрос на инвестиционные бумаги, товары и услуги стран Запада остается достаточно высоким. Равным образом эксперты фиксируют вполне приемлемое для Запада состояние торгового баланса с развивающимися экономиками. Не отмечают и значимой негативной динамики ключевого показателя — торгового баланса между США и Китаем. Ранее опробованные инструменты стимулирования западных экономик — снижение процентной ставки, «раздача денег» и т.д. — также продолжают выполнять свою функцию».

Кроме того, он отметил, что уровень безработицы, в том числе среди молодежи, и потребительской активности в странах Запада, состояние производственных фондов — все эти показатели далеки от критических отметок.

«В целом рынки западных стран демонстрируют достаточно высокий уровень готовности к внешним шокам. Мы не можем в принципе исключить вероятность глобального кризиса, но пока объективные показатели свидетельствуют, что он маловероятен в перспективе ближайших 2–3 лет», — сказал Селезнев.

В свою очередь, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова призвала не забывать, что глобальный долг за последнее десятилетие вырос в 4,5 раза.

«Но особенно глобальные дисбалансы в финансовой системе обострились с ростом суверенных обязательств для поддержки национальных экономик, необходимой в связи с ковидным кризисом. Пока речь не идет о системном кризисе, поскольку наиболее опасной суверенная задолженность оказалась для стран с низкими доходами, долг которых не превышает шестой части глобального долга. Эти страны наиболее уязвимы к повышению процентных ставок и ослаблению своих национальных валют. Рост стоимости новых заимствований в этой группе стран в 3–4 раза больше, чем в развитых государствах», — сказала она.

По словам Воронковой, ситуация в мировой экономике отличается высокой степенью неопределенности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Зубец заявил, что прогнозы американского инвестора Джима Роджерса о том, что ближайшие два–три года могут оказаться худшими для мировой экономики из-за накопленных долгов, едва ли сбудутся.