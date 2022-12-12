Разразится ли глобальный долговой кризис в ближайшие два-три года?
Экономисты оценили риски глобального кризиса «накопленных долгов»
Москва, 12 декабря, 2022, 17:45 — ИА Регнум. С прогнозами американского инвестора Джима Роджерса, который предсказал, что ближайшие два-три года окажутся худшими для мировой экономики из-за чересчур внушительного объема накопленных долгов, трудно согласиться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 декабря заявил декан факультета международных экономических отношений, профессор департамента политологии Финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнев.
«На данный момент мы не видим признаков, которые могли бы однозначно указывать на скорое начало глобального кризиса «накопленных долгов», — сказал Селезнев. — Развитые экономики сумели сформировать достаточно эффективную систему рефинансирования своей растущей задолженности. Высокий спрос на инвестиционные бумаги, товары и услуги стран Запада остается достаточно высоким. Равным образом эксперты фиксируют вполне приемлемое для Запада состояние торгового баланса с развивающимися экономиками. Не отмечают и значимой негативной динамики ключевого показателя — торгового баланса между США и Китаем. Ранее опробованные инструменты стимулирования западных экономик — снижение процентной ставки, «раздача денег» и т.д. — также продолжают выполнять свою функцию».
Кроме того, он отметил, что уровень безработицы, в том числе среди молодежи, и потребительской активности в странах Запада, состояние производственных фондов — все эти показатели далеки от критических отметок.
«В целом рынки западных стран демонстрируют достаточно высокий уровень готовности к внешним шокам. Мы не можем в принципе исключить вероятность глобального кризиса, но пока объективные показатели свидетельствуют, что он маловероятен в перспективе ближайших 2–3 лет», — сказал Селезнев.
В свою очередь, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова призвала не забывать, что глобальный долг за последнее десятилетие вырос в 4,5 раза.
«Но особенно глобальные дисбалансы в финансовой системе обострились с ростом суверенных обязательств для поддержки национальных экономик, необходимой в связи с ковидным кризисом. Пока речь не идет о системном кризисе, поскольку наиболее опасной суверенная задолженность оказалась для стран с низкими доходами, долг которых не превышает шестой части глобального долга. Эти страны наиболее уязвимы к повышению процентных ставок и ослаблению своих национальных валют. Рост стоимости новых заимствований в этой группе стран в 3–4 раза больше, чем в развитых государствах», — сказала она.
По словам Воронковой, ситуация в мировой экономике отличается высокой степенью неопределенности.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Зубец заявил, что прогнозы американского инвестора Джима Роджерса о том, что ближайшие два–три года могут оказаться худшими для мировой экономики из-за накопленных долгов, едва ли сбудутся.