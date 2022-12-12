Кабул, 12 декабря, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Неизвестные атаковали здание в центре Кабула, где обычно останавливаются граждане Китая и другие иностранцы. Об этом 12 декабря сообщает газета Deccan Herald.

Michael Deal Взрыв

По сообщениям очевидцев, сначала они услышали мощный взрыв, а затем вооружённые люди открыли стрельбу в отеле в районе Шахринау. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника из движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам источника, на одном из этажей отеля вспыхнул пожар. На видео, опубликованном в Twitter журналистом из Кабула, видно, как клубы дыма поднимаются из многоэтажного здания.

Представитель администрации талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид подтвердил информацию о нападении в Кабуле. По его словам, в результате нападения ни один иностранец не был убит, хотя двое из них были ранены при попытке спастись, прыгнув с балкона отеля.

Он также добавил, что по меньшей мере трое нападавших были убиты силами безопасности в Афганистане.