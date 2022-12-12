Москва, 12 декабря, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Стихотворение Владимира Высоцкого «Мы вращаем Землю» прочитала официальный представитель МИД России Мария Захарова на You-Tube канале «Эмпатия Манучи».

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Мария Захарова на V ВЭФ во Владивостоке

Ведущий Вячеслав Манучаров попросил дипломата прочитать одно из её стихотворений. Захарова сказала, что к нынешней ситуации подходят стихи Высоцкого. Во время чтения у неё навернулись слёзы.

Мария Захарова «Вы знаете, он писал это про тех, кому сейчас сносят памятники в Прибалтике, и на что, как сказала Вайкуле, «у них есть право». Она сказала это про тех, кто сейчас за нас с вами там».

Это стихотворение «про сейчас», и лучшего нет, добавила дипломат. Это стихотворение надо исполнять почаще.