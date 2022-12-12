Брюссель, 12 декабря, 2022, 16:25 — ИА Регнум. В Европейской комиссии назвали обвинения в адрес замглавы Европарламента Евы Кайли в коррупции вопросом доверия к европейским институтам. Об этом 12 декабря заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM Урсула фон дер Ляйен

По словам Урсулы фон дер Ляйен, обвинения в адрес Евы Кайли в коррупции в связи с чемпионатом мира по футболу в Катаре вызывают большую озабоченность.

«Обвинения в коррупции очень серьезны, они вызывают большую озабоченность и ставят под сомнение доверие людей к европейским институтам. Нам нужны высочайшие стандарты. Нам нужны структуры по этическому контролю, которые будут работать со всеми институтами», — подчеркнула глава Еврокомиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Греции заморозили активы вице-председателя Европарламента Евы Кайли, которую подозревают в коррупции.