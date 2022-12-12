Москва, 12 декабря, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Риск рецессии американской экономики остаётся на очень высоком уровне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 декабря заявила руководитель департамента общественных финансов Финуниверситета при правительстве РФ Маргарита Васюнина.

США

«Жесткая денежно-кредитная политика, проводимая США в последние месяцы, дала некоторый положительный итог, предоставив возможность официальным лицам высказать оптимизм касательно возможной рецессии, — сказала она. — Позитивным сигналом явились сведения об уровне инфляции в октябре: индекс потребительских цен составил 0,4%, что оказалось ниже уровня, зафиксированного месяцем ранее, на 0,2% и позволило отметить замедление динамики инфляции в годовом исчислении до 7,7%. Между тем данного результата недостаточно для вывода о преодолении кризисных обстоятельств в американской экономике».

По её словам, признаки замедления экономического роста и спада производства сохраняются.

«Среди них — дисбаланс на рынке труда: число еженедельных заявок на пособие по безработице увеличилось в октябре в 32 раза (с 7 тыс. до 225 тыс. человек); прирост числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе замедлился и в октябре составил минимальное значение за последние три года; ежемесячный прирост рабочих мест в 2022 году составил в среднем 392 тыс. человек, что на 170 тыс. ниже 2021 года. Негативное влияние безработицы усиливается отмечаемым ростом средней заработной платы, который может стать движущей силой ценового давления. Кроме того, не следует забывать, что агрессивное повышение ФРС процентных ставок и существенное увеличение стоимости заимствований не могло не сказаться на снижении уровня кредитования реального сектора экономики, вынуждая компании ограничить инвестиционные расходы и отказаться от программ привлечения дополнительной рабочей силы», — добавила она.

В свою очередь, заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица заявил, что высокий риск рецессии в США сохраняется в 2023 году, прежде всего этот риск связан с высоким уровнем инфляции из-за повышения ставки ФРС и возможного начала нового ипотечного кризиса в 2023 году.

«В США большинство ипотечных кредитов выдаются под плавающие ставки, и повышение ставки ФРС провоцирует подъем ставок по ипотечным кредитам. Это может вызвать волну банкротств, повышение уровня безработицы, дальнейшее снижение ВВП и разгон инфляции, — сказал он. — Для мировой экономики рецессия в США так же не несет ничего хорошего. Инфляция доллара снижает реальный объем резервов, укрепляет национальные валюты стран, делая их продукцию менее конкурентоспособной. Также снижение спроса в США в результате рецессии вызовет снижение объемов производств в странах- экспортерах. Что вызовет глобальную рецессию в мире с аналогичными США последствиями для остальных стран».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор департамента психологии и развития человеческого капитала Финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов согласился с прогнозами министра финансов США Джаннет Йеллен о том, что в Америке действительно сложились предпосылки для рецессии.