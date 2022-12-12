Исламабад, 12 декабря, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Обстрел территории Пакистана со стороны Афганистана произошел по вине афганской стороны. Временное правительство этой страны должно принять меры по недопущению подобных инцидентов впредь. Так прокомментировал премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф гибель семи граждан этой страны и ранение еще 17 человек при обстреле погранслужбой Афганистана 11 декабря территории Пакистана в районе КПП «Спин-Болдак — Чаман».

Пакистан

«Неспровоцированный обстрел территории Пакистана со стороны афганских пограничных войск, в результате которого несколько пакистанских граждан погибли и более десятка получили ранения, заслуживает самого решительного осуждения», — написал премьер в Twitter.

Ранее сообщалось, что 11 декабря несколько афганцев попытались разрушить заграждения, которые возвёл Пакистан на границе, после этого был открыт огонь по людям из минометов со стороны афганских пограничников. При обстреле погибли шесть мирных граждан и один военный, ранены ещё 17 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года в ходе боестолкновения между пакистанскими пограничниками и боевиками «Техрике-Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «напавшими с территории Афганистана», погиб пакистанский солдат.