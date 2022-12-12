Лондон, 12 декабря, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Великобритания выступает за сохранение сложившегося мирового порядка и считает нужным включить в состав Совета Безопасности ООН новые страны. Об этом 12 декабря заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли во время выступления перед иностранными дипломатами в Лондоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Великобритания хочет работать с Бразилией, Индией, Японией и Германией как постоянными членами Совета Безопасности, а также иметь в нём африканское представительство», — сказал Клеверли.

По его словам, внешняя политика Лондона нацелена на то, чтобы восстановить «базовые принципы» мирового порядка, так как это якобы способствует процветанию ряда стран. Он подчеркнул, что это даже позволяет другим опережать в развитии Великобританию.

Напомним, накануне Клеверли заявил, Великобритания будет развивать сотрудничество со странами Азии, Африки и Латинской Америки, чтобы у них была «альтернатива» отношениям с Россией.