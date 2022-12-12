Вашингтон, 12 декабря, 2022, 15:40 — ИА Регнум. За участие сборной России в летней Олимпиаде 2024 года, которая пройдёт в Париже, без российского национального флага выступил Олимпийский комитет США (USOPC). Об этом 12 декабря заявила глава USOPC Сюзанна Лайонс, её слова приводит газета The Wall Street Journal.

007shoes.com Олимпиада

По словам Лайонс, недопущение сборной России для участия в Олимпийских играх (ОИ) отбрасывает олимпийское движение назад, и потому для него является важным возвращение на Игры российских спортсменов.

При этом глава USOPC уточнила, что американская сторона продолжает поддержку Киева и представляющих последний спортсменов.

«США поддерживают поиск возможностей вернуться к соревнованиям для спортсменов, которые тренировались для этого всю свою жизнь, но мы категорически против того, чтобы они вернулись под национальным флагом, в то время как их страны находятся под санкциями», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в Лозанне состоялся олимпийский саммит, в итоговой декларации которого было заявлено о поддержке инициативы по пересмотру недопущения российских и белорусских спортсменов до Олимпиады.