Москва, 12 декабря, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Многие в Кремле болеют гриппом, сообщил 12 декабря журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Отметив, что работающие в Кремле «принимают необходимые меры предосторожности», чтобы не заболеть, Песков констатировал, что это не всегда решает проблему и что тем не менее «у нас на работе много болеет» людей.

Песков добавил, что в Кремле продолжает действовать масочный режим и что эти меры помогают.