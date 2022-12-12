Песков сообщил, что в Кремле многие болеют гриппом
Москва, 12 декабря, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Многие в Кремле болеют гриппом, сообщил 12 декабря журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
Отметив, что работающие в Кремле «принимают необходимые меры предосторожности», чтобы не заболеть, Песков констатировал, что это не всегда решает проблему и что тем не менее «у нас на работе много болеет» людей.
Песков добавил, что в Кремле продолжает действовать масочный режим и что эти меры помогают.