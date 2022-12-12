Москва, 12 декабря, 2022, 14:38 — ИА Регнум. В Кремле не слышали об инициативе главы киевского режима Владимира Зеленского провести глобальный саммит мира. Об этом 12 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль

Пресс-секретарь президента России, отвечая на просьбу прокомментировать инициативу Зеленского, заявил, что ничего не известно о миротворчестве президента Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад не любит Россию и любить не собирается.

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