МИД РФ: преступления Австралии в Афганистане свидетельствуют о лицемерии
В МИД России заявили о неготовности Австралии решить вопрос военных преступлений в Афганистане
Москва, 12 декабря, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Неготовность Австралии заниматься урегулированием проблемы военных преступлений австралийского контингента в Афганистане свидетельствует о лицемерии политического класса этой страны. Об этом 12 декабря заявили в МИД России.
В МИД России пояснили, что несмотря на стремление официальной Канберры положить «под сукно» или отретушировать результаты проведенного генеральным инспектором вооруженных сил этой страны расследования фактов совершения австралийским контингентом военных преступлений в Афганистане (доклад Бреретона), правозащитные организации, пресса и активисты продолжают требовать восстановления справедливости и привлечения виновных к ответственности.
«За два года, прошедшие с момента опубликования доклада Бреретона, его главные рекомендации, по сути, остаются невыполненными, хотя и предыдущий глава кабинета Скотт Моррисон, и нынешний премьер-министр Энтони Альбанезе обещали это сделать», — говорится в заявлении МИД России.
Российское внешнеполитическое ведомство отмечает, что, в частности, к уголовной ответственности не привлечен ни один из 19 действующих или бывших военнослужащих, в отношении которых получены доказательства совершенных ими на афганской территории преступлений.
Дипведомство России отмечает, что под давлением общественного мнения минобороны Австралии направило военнослужащим и ветеранам вооруженных сил, награжденным за участие в боевых действиях в Афганистане, требование в 28-дневный срок пояснить обоснованность сохранения ими ранее полученных медалей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России заявили об успехах в убеждении правительства Турции не переходить к наземной операции на территории Сирии.