Москва, 12 декабря, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Неготовность Австралии заниматься урегулированием проблемы военных преступлений австралийского контингента в Афганистане свидетельствует о лицемерии политического класса этой страны. Об этом 12 декабря заявили в МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

МИД России Кровавый след австралийских военных преступлений в Афганистане продолжает тянуться до сегодняшнего дня. Нежелание заниматься урегулированием этой проблемы свидетельствует о лицемерии политкласса Австралии, постоянно вещающего о своей приверженности «миропорядку, основанному на правилах», защите прав человека, уважению международного права, но на деле придерживающегося двойных стандартов.

В МИД России пояснили, что несмотря на стремление официальной Канберры положить «под сукно» или отретушировать результаты проведенного генеральным инспектором вооруженных сил этой страны расследования фактов совершения австралийским контингентом военных преступлений в Афганистане (доклад Бреретона), правозащитные организации, пресса и активисты продолжают требовать восстановления справедливости и привлечения виновных к ответственности.

«За два года, прошедшие с момента опубликования доклада Бреретона, его главные рекомендации, по сути, остаются невыполненными, хотя и предыдущий глава кабинета Скотт Моррисон, и нынешний премьер-министр Энтони Альбанезе обещали это сделать», — говорится в заявлении МИД России.

Российское внешнеполитическое ведомство отмечает, что, в частности, к уголовной ответственности не привлечен ни один из 19 действующих или бывших военнослужащих, в отношении которых получены доказательства совершенных ими на афганской территории преступлений.

Дипведомство России отмечает, что под давлением общественного мнения минобороны Австралии направило военнослужащим и ветеранам вооруженных сил, награжденным за участие в боевых действиях в Афганистане, требование в 28-дневный срок пояснить обоснованность сохранения ими ранее полученных медалей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России заявили об успехах в убеждении правительства Турции не переходить к наземной операции на территории Сирии.