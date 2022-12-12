Москва, 12 декабря, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в День Конституции РФ провёл встречу с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Конституционный суд

«Валерий Дмитриевич, мы встречаемся по случаю Дня Конституции, но Конституционный суд работает активно и в будние дни, и в праздничные, я знаю, члены суда анализируют поступившие дела и обращения. 11,5 тысячи обращений поступило», ― сказал глава государства.

Зорькин подтвердил, что эта цифра ежегодно держится где-то в пределах 12–13 тысяч. Председатель Конституционного суда рассказал о существенных изменениях, которые произошли после внесения изменений в Конституцию и Федеральный конституционный закон, однако, по его словам, у КС России работы не уменьшилось.

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Зорькин уточнил, что много обращений по социальным вопросам, много связанных «с защитой прав, когда назначаются наказания уголовные или административные».

«Мне даже трудно было бы назвать темы, которые не попали в поле зрения Конституционного суда. Это и трудовые права, пенсионные, уголовные наказания, административные штрафы. Не сидим без дела», ― отметил глава Конституционного суда.

В заключении встречи Путин попросил передать слова благодарности всем судьям.