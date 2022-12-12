Бухарест, 12 декабря, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Австрийские власти некогда заявляли о дружбе с Бухарестом, что никак не согласуется с их голосованием по присоединению Румынии к Шенгенской зоне. Своё негодование действиями Австрии выразил румынский министр внутренних дел Лучиан Боде в запрещённой в России соцсети.

Gov.ro Министр внутренних дел Румынии Лучиан Боде

Румынский министр опубликовал в своём паблике открытое письмо австрийскому министру внутренних дел Герхарду Карнеру, в котором сообщил о своём глубоком негодовании в связи с голосованием Австрии на заседании Совета ЕС по внутренним делам и юстиции против присоединения Румынии к Шенгенской зоне.

Румынский чиновник напомнил, что 23 ноября в Вене Карнер в присутствии коллег по ЕС заверял Боде, что является «другом Румынии». Он назвал решение Вены несправедливым, необоснованным и опасным прецедентом для всего Европейского союза.

«Вы занялись политической игрой, недостойной страны с богатой политической традицией и продолжительной консолидированной демократией», — написал Боде, добавив, что не Румыния виновна в проблемах миграции.

Напомним, 8 декабря Совет ЕС по внутренним делам и юстиции отклонил заявки Будапешта и Софии на присоединение к Шенгенской зоне. Против Румынии голосовала только Австрия.