Москва, 12 декабря, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия») призвал быть готовыми к удару ВСУ по объектам по всей России.

Zabkray.er.ru Андрей Гурулёв

«Удивляться не надо, надо быть готовыми ко всему — поставят им рано или поздно всё: орудия любой дальности, танки, авиацию, мы должны это просчитывать и готовиться», — отметил Гурулёв в телеграм-канале.

Парламентарий фиксирует удары ВСУ по российским военным базам, скоплению войск.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в одном из последних телефонных переговоров президент США Джо Байден пообещал главе киевского режима Зеленскому сформировать военный пакет поддержки, где будут средства противовоздушной обороны.

Страны НАТО снизили поставки оружия на Украину, чтобы самим подготовиться к войне с Россией, сообщает американский журнал Foreign Policy.

Вместе с тем Госдума 14 декабря обсудит в первом чтении законопроект о пожизненном наказании за диверсии, а также уголовном наказании за содействие диверсионной деятельности.

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