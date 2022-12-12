Кишинёв, 12 декабря, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон всегда выступал за сотрудничество республики с Россией, СНГ и ЕАЭС. Об этом он 12 декабря заявил ТАСС.

Dodon.md Додон

«Без этого наша страна не выживет экономически, социально, энергетически», — сказал Додон.

Он обвинил действующего президента Молдавии Майю Санду и пришедшую к власти её партию «Действие и солидарность» в отказе сотрудничать с РФ и названными организациями. При этом в данных рамках Кишинёв мог бы решить ряд экономических вопросов.

«Такая политика проводится под диктовку зарубежных кругов и вопреки интересам страны», — заявил экс-президент.

Додон также опроверг заявления, что он «пророссийский» политик. Бывший глава республики отметил, что отстаивает интересы своей страны, является «промолдавским» и выступает за хорошие отношения и с Западом, и с Востоком.