Москва, 12 декабря, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Основная подоплека антироссийских санкций — это не борьба за будущее глобальной финансовой системы, как полагают эксперты американского издания 19FortyFive, а попытка Вашингтона ослабить конкурента в мировой политике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 декабря заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Основная подоплека санкций — это ослабление конкурента в мировой политике. США используют политику как главный инструмент поддержания своей экономики на плаву, — сказал Сафонов. — Поэтому использование финансовых рычагов для давления на Россию было вполне понятным: США контролируют эту сферу через доллар, который является основным средством платежа. А вот ответные меры России показали, что можно создавать параллельные системы расчета и ограничивать хождение доллара. Если эту деятельность поддержат крупнейшие развивающиеся экономики Китая, Индии, Бразилии, то доллар может утратить гегемонию и со временем стать одной из мировых валют. В этом случае эмиссионный доход США перестанет спасать их экономику».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в борьбе за будущее финансовой системы мира главным игроком в этом противостоянии со странами Запада является не столько Россия, сколько Китай.