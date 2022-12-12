Москва, 12 декабря, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев обсудили трехсторонние договоренности с Арменией. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев и Владимир Путин

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, — говорится в сообщении. — Обсуждены некоторые практические аспекты реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении».

Отмечается, что также в ходе телефонного разговора лидеры государств обсудили планы восстановления экономических и логистических связей на Южном Кавказе.

Ранее на брифинге в Ереване глава комиссии по вопросам обороны и безопасности парламента Армении Андраник Кочарян заявил, что единственная дорога между Арменией и Нагорным Карабахом была перекрыта группой жителей из Азербайджана.