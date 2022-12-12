Приштина, Сербия, 12 декабря, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Отношение к Косово со стороны стран — членов ЕС, которые не признают независимость Косово, может измениться, время ещё есть, заявил первый вице-премьер края Бесник Бислими, сообщает Kosovo online.

Mf.rks-gov.net] Бесник Бислими

Он выразил надежду на то, что не признавшие независимость Косово европейские страны «не будут создавать проблемы» для края на пути в Европейский союз. Разногласия нужно преодолеть, на это будет время, ведь евроинтеграция — «долгосрочный процесс», считает Бислими.

Напомним, в середине декабря Косово намерено подать заявку на вступление в ЕС. Не признали в ЕС независимость Косово Испания, Греция, Кипр, Румыния и Словакия.