Будапешт, 12 декабря, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подпишет 17 декабря соглашение о поставках электроэнергии из Азербайджана, сообщает 12 декабря пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венгрия

Поставки электроэнергии будут осуществлять через Грузию и Румынию по подводному кабелю на дне Черного моря. Заключение четырехсторонней договоренности, как ожидается, состоится в столице Румынии.

Пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши заявил, что в мероприятии помимо премьер-министра Венгрии также примут участие президент Румынии Клаус Йоханнис, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что государство хотело бы «получать как можно больше видов энергии из большего количества источников и по максимально широкому числу маршрутов». Венгрия придает большое значение предстоящим поставкам электроэнергии из Азербайджана.

«Импорт и использование электроэнергии в Венгрии теперь будут более надежными и сбалансированными», — заявил глава МИД страны, отметив, что электроэнергия, которая будет поступать в Венгрию из Азербайджана, будет частично использоваться внутри государства, а частично пойдёт на экспорт в другие страны.

Как передавало ИА REGNUM, ранее правительство Венгрии продлило срок эксплуатации действующих энергоблоков атомной электростанции «Пакш».